Шварценеггер — о смерти бодибилдера Коломбо: я опустошён

Бодибилдер и актёр Арнольд Шварценеггер выразил соболезнования в связи с кончиной близкого друга — двукратного обладателя титула «Мистер Олимпия» итальянца Франко Коломбо.

«Я знал, что без моего лучшего друга было бы не так. Я мог бы процветать без денег, без родителей, но я не мог бы процветать без тебя!

Сегодня я опустошен. Но я также очень-очень благодарен за те 54 года дружбы и радости, которые мы делили. Моя жизнь была намного веселее, ярче и полнее благодаря тебе. Всегда буду по тебе скучать, но знаю, что часть тебя останется жить во мне.

Я люблю тебя, Франко. Всегда буду помнить радость, которую ты принес в мою жизнь, советы, которые ты дал мне, и мерцание в твоих глазах, которое никогда не исчезало. Ты был моим лучшим другом», — написал Шварценеггер на своей странице в «Инстаграме».

Коломбо трагически скончался в возрасте 78 лет. Причиной смерти стал несчастный случай на море недалеко от Сан-Теодоро.