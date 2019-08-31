Сотникова: считаю себя сильной женщиной, достаточно повидала в жизни

Первая российская чемпионка Олимпийских игр в женском одиночном фигурном катании Аделина Сотникова решила ответить поклонницам, которые обращаются к ней с вопросами: «Как быть сильной? Как пережить предательство? Как найти себя после неудач в жизни?».

«Девчонки, да, я считаю себя сильной женщиной, этого не отнять. Я достаточно много повидала в жизни. Скрывать, что я power girl, никогда не буду! Либо принимайте, либо нет.

Слабую меня видели, да, многие люди – как друзья, так и не совсем. Мы не железные, все мы хотим чувствовать себя маленькими, слабыми девочками, «малышками».

Особенно трудно, когда вынос мозга происходит, когда ты вообще не понимаешь, что происходит в твоей жизни, а сдерживать эмоции и слезы – это испытание, когда уже кипит всё внутри, а глаза на мокром месте… ох… тяжело… особенно когда многие девушки принимают всё близко к сердцу.

Но со временем все проходит, не знаю, сколько его нужно, но точно проходит. Единственное, что могу сказать, — лучшая твоя подружка – это подушка и мама.

Я всегда помогала всем, да и помогаю. Психолог для всех, но не для себя. Добивайтесь своих целей! Никого не слушайте! Быть самодостаточной – это намного круче, чем быть зависимой от кого-то.

P.S. Это пример, у меня все супер, а то начнутся сейчас заголовки разные. Я живу, работаю, помогаю семье и радуюсь жизни. Чего всем вам желаю», — написала Сотникова в «Инстаграме».

В последний раз фигуристка выступала в официальных соревнованиях в сезоне-2015/16 и стала шестой на чемпионате России. О завершении карьеры Сотникова официально не объявляла.