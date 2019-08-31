Трое российских волейболистов вошли в символическую сборную чемпионата мира U19

Три волейболиста молодежной сборной России получили индивидуальные награды по итогам завершившегося в Тунисе чемпионата мира U19. Роман Мурашко, Илья Фёдоров и Омар Курбанов вошли в символическую сборную турнира.
Мурашко из новосибирского «Локомотива» признан лучшим диагональным турнира, Фёдоров из казанского «Зенита» – лучшим либеро. Курбанов из «Грозного» в символической сборной составил пару доигровщиков с MVP турнира Алессандро Микьелетто.
Напомним, в финале россияне со счетом 1:3 уступили команде Италии.
Символическая сборная чемпионата мира U19
MVP: Алессандро Микьелетто (Италия)
Связующий: Паоло Порро (Италия)
Диагональный: Роман Мурашко (Россия)
Блокирующие: Никола Чанчотта (Италия), Агустин Галлардо (Аргентина)
Доигровщики: Алессандро Микьелетто (Италия), Омар Курбанов (Россия)
Либеро: Илья Фёдоров (Россия).
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