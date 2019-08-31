Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Трое российских волейболистов вошли в символическую сборную чемпионата мира U19

Трое российских волейболистов вошли в символическую сборную чемпионата мира U19
Другие / Волейбол 0

Три волейболиста молодежной сборной России получили индивидуальные награды по итогам завершившегося в Тунисе чемпионата мира U19. Роман Мурашко, Илья Фёдоров и Омар Курбанов вошли в символическую сборную турнира.

Мурашко из новосибирского «Локомотива» признан лучшим диагональным турнира, Фёдоров из казанского «Зенита» – лучшим либеро. Курбанов из «Грозного» в символической сборной составил пару доигровщиков с MVP турнира Алессандро Микьелетто.

Напомним, в финале россияне со счетом 1:3 уступили команде Италии.

Символическая сборная чемпионата мира U19

MVP: Алессандро Микьелетто (Италия)
Связующий: Паоло Порро (Италия)
Диагональный: Роман Мурашко (Россия)
Блокирующие: Никола Чанчотта (Италия), Агустин Галлардо (Аргентина)
Доигровщики: Алессандро Микьелетто (Италия), Омар Курбанов (Россия)
Либеро: Илья Фёдоров (Россия).

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент