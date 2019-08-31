Американский бейсболист Скэггс умер от употребления алкоголя и опиоидов

Американский бейсболист «Лос-Анджелес Энджелс» Тайлер Скэггс, который скончался 1 июля, перед смертью употреблял алкоголь и мощные анальгетики. Медики обнаружили у него следы опиоидов фентанила и оксикодона, сообщает LA Times.
Согласно экспертизе, смерть Скэггса является несчастным случаем. Он был найден на своей кровати, полностью одетый, без каких-либо следов насилия.
Однако полиция не закрыла дело, так как семья бейсболиста выступила с заявлением, что к его гибели может быть причастен один из сотрудников клуба.
«Мы были потрясены, узнав, что это может быть связано с сотрудником «Лос-Анджелес Энджелс». Мы не успокоимся, пока не узнаем правду, как Тайлер завладел этими наркотиками, в том числе о том, кто их поставлял. С этой целью мы наняли адвоката Расти Хардина, чтобы помог нам», — отметили в пресс-службе «Энджелс».
Высшая лига бейсбола (MLB) планирует провести внутреннее расследование этого случая.
- 31 августа 2019
-
14:46
-
14:44
-
12:27
-
12:02
-
11:29
-
10:45
-
09:25
-
01:02
-
00:58
-
00:15
- 30 августа 2019
-
23:50
-
23:27
-
22:12
-
21:47
-
21:26
-
20:58
-
20:11
-
19:35
-
19:25
-
18:53
-
18:35
-
17:51
-
17:36
-
16:08
-
15:37
-
15:21
-
14:48
-
14:37
-
14:28
-
13:15
-
13:06
-
12:47
-
12:34
-
11:10
-
10:16