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Американский бейсболист Скэггс умер от употребления алкоголя и опиоидов

Американский бейсболист Скэггс умер от употребления алкоголя и опиоидов
Другие / Прочие виды спорта 0

Американский бейсболист «Лос-Анджелес Энджелс» Тайлер Скэггс, который скончался 1 июля, перед смертью употреблял алкоголь и мощные анальгетики. Медики обнаружили у него следы опиоидов фентанила и оксикодона, сообщает LA Times.

Согласно экспертизе, смерть Скэггса является несчастным случаем. Он был найден на своей кровати, полностью одетый, без каких-либо следов насилия.

Однако полиция не закрыла дело, так как семья бейсболиста выступила с заявлением, что к его гибели может быть причастен один из сотрудников клуба.

«Мы были потрясены, узнав, что это может быть связано с сотрудником «Лос-Анджелес Энджелс». Мы не успокоимся, пока не узнаем правду, как Тайлер завладел этими наркотиками, в том числе о том, кто их поставлял. С этой целью мы наняли адвоката Расти Хардина, чтобы помог нам», — отметили в пресс-службе «Энджелс».

Высшая лига бейсбола (MLB) планирует провести внутреннее расследование этого случая.

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