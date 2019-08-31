Ягудин — Сотниковой: отдохнём в земле

Российская фигуристка Аделина Сотникова решила ответить на вопросы поклонниц: «Как быть сильной? Как пережить предательство? Как найти себя после неудач в жизни?». После этого к ней за советом обратился экс-фигурист Алексей Ягудин. Спортсмены устроили переписку в «Инстаграме».
Ягудин: Как мне преодолеть усталость от работы?
Сотникова: Леш! Аналогичный вопрос. Сил ноль.
Ягудин: Из обезьяны труд сделал человека! Работать нужно всегда нон-стоп. Отдохнём в земле.
Сотникова: Правильно! Но от этого сил больше не стало. Кто, как не мы сами? Всё сами.
Ягудин: Я считаю, что нужно работать пока не сможем! Ты трудоголик! По-другому никак! Уважаю и говорю спасибо за твой талант и результаты.
Сотникова: Всё взаимно! Не трудоголики не добиваются того, чего добились мы! Это пот, травмы, слёзы, нервы. Ну и многое другое! Мы все молодцы!
Аделина Сотникова — первая российская чемпионка Олимпийских игр в женском одиночном фигурном катании. В последний раз она выступала в официальных соревнованиях в сезоне-2015/16 и стала шестой на чемпионате России. О завершении карьеры Сотникова официально не объявляла.
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