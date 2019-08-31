Фигуристы Дэвис и Смолкин выиграли серебро этапа юниорского Гран-при в США

Российский танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин занял второе место на втором этапа Гран-при по фигурному катанию среди юниоров, который проходит в Лейк-Плэсиде (США). Дэвис и Смолкин уступили только представителям США Эйвонли Нгуен и Вадиму Колеснику. Нгуен и Колесник стали единственной парой, получившей от судей более 100 баллов за произвольный танец — 104,63. Оценка Дэвис и Смолкина — 98,05.
Дэвис – дочь тренера Этери Тутберидзе. Пара тренируется в США.
На третье место после произвольного танца поднялся чешский дуэт Натали Ташлерова/Филип Ташлер.
Фигурное катание. Этап юниорского Гран-при. Лейк-Плэсид, США
Танцы на льду
1. Эйвонли Нгуен/Вадим Колесник (США) – 170,80.
2. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 160,17.
3. Натали Ташлерова/Филип Ташлер (Чехия) – 150,00.
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