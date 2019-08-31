Ретивых выбыл в четвертьфинале спринта на фестивале Фуркада в Анси
Французским пьедесталом завершился мужской спринт на лыжероллерном фестивале Мартена Фуркада Nordic Festival в Анси (Франция). Победу одержал Люка Шанава, призёрами стали Клемен Арно и Ришар Жув.
Единственный российский участник, Глеб Ретивых, замешкался на старте четвертьфинала и догнать соперников на финише уже не успел. На этом Глеб завершил борьбу за призовые места, не сумев выйти в следующий раунд соревнований. Та же участь постигла и знаменитого норвежца Петтера Нортуга.
В соревнованиях женщин главная претендентка на победу Криста Пярмякоски из Финляндии выбыла в полуфинале, а победила Лаурин ван дер Граф из Швейцарии. Второй стала итальянка Грета Лоурнет, третье место заняла словенка Катя Виснар.
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