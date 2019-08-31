Гроссмейстер Непомнящий вышел на пятое место в рейтинге ФИДЕ

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий поднялся на пятое место в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ), обновлённая версия которого опубликована на сайте организации.

Возглавляет рейтинг действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, на счету которого 2876 очков. Второе место занимает американец Фабиано Каруана (2812), на третьей позиции располагается китаец Дин Лижэнь (2811).

На счету Непомнящего 2776 очков — на 4 меньше, чем у идущего четвёртым голландца Аниша Гири.

Россиянин Сергей Карякин в сентябрьском рейтинге — на 12-м месте. В его активе 2760 очков. Также в топ-20 рейтинга входят еще три россиянина: Александр Грищук (2759, 13-е место), завершивший карьеру Владимир Крамник (2753, 16-е) и Владислав Артемьев (2746, 18-е).