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Юниоры из России заняли весь пьедестал в парном катании на этапе Гран-при в США

Юниоры из России заняли весь пьедестал в парном катании на этапе Гран-при в США
Другие / Фигурное катание 0

Российские спортивные пары заняли весь пьедестал почёта на втором этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Лейк-Плэсиде (США). Уверенную победу одержали Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. Второе место заняли Ксения Ахантьева и Валерий Колесов. Бронзовыми призёрами стали Алина Пепелева и Роман Плешков. Ближайшие преследователи из Китая по сумме двух программ уступили Пепелевой и Плешкову более 10 баллов.

Ранее бронзовым призёром соревнований мужчин стал Глеб Лутфуллин, а Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли второе место среди танцевальных дуэтов.

Фигурное катание. Юниорский Гран-при. Второй этап. Лейк-Плэсид, США
Спортивные пары

1. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) – 186,92.
2. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия) – 171,19.
3. Алина Пепелева/Роман Плешков (Россия) – 159,29.

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