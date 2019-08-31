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Российские «художницы» выиграли могоборье групп на этапе Кубка вызова в Казани

Российские «художницы» выиграли могоборье групп на этапе Кубка вызова в Казани
Другие / Прочие виды спорта 0

Сборная России по художественной гимнастике первенствовала в многоборье групп на этапе Кубка Мирового вызова, который проходит в Казани.

Российские спортсменки опередили соперниц из Болгарии и Италии, ставших призёрами соревнований. За сборную России выступали Мария Толкачёва, Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Евгения Леванова и Анжелика Стубайло.

Россиянки уверенно выиграли упражнение с тремя обручами и двумя парами булав, а за упражнение с пятью мячами получили одинаковые оценки со сборной Болгарии.

В воскресенье, 1 сентября, этап Кубка Мирового вызова в Казани завершится финалами в отдельных упражнениях.

Художественная гимнастика. Этап Кубка Мирового вызова. Казань
Многоборье групп

1. Россия – 58,45.
2. Болгария – 57,50.
3. Италия – 56,90.

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