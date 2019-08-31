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Бобслеиста Зубкова могут снять с выборов мэра Братска из-за фото с Игр-2014

Бобслеиста Зубкова могут снять с выборов мэра Братска из-за фото с Игр-2014
Другие / Прочие виды спорта 0

Бывшего президента Федерации бобслея России, кандидата «Справедливой России» Александра Зубкова могут снять с выборов мэра Братска – второго по числу избирателей города Иркутской области, сообщают «Ведомости».

За пост мэра Братска конкурируют семь кандидатов, но основных три: нынешний глава города Зубков, член регионального политсовета «Единой России» Сергей Серебренников и коммунист Светлана Петрук.

Заявление о снятии Зубкова с выборов подала кандидат-самовыдвиженец Елена Романова. Поводом для иска, как следует из текста заявления в суд, стало то, что в предвыборных плакатах и баннерах Зубкова используется фотография с открытия Олимпиады-2014 фотокорреспондента AFP. На ней запечатлён Зубков с флагом России. В Сочи нынешний кандидат был знаменосцем российской сборной на церемонии открытия Игр. На фото нанесены надписи: «Кандидат в мэры Братска Александр Зубков. Россия доверила знамя, братчане доверили город!». По мнению истца, это свидетельствует об использовании кандидатом объекта авторского права и его изменении без согласия правообладателя. По закону агитация не должна нарушать законодательство об интеллектуальной собственности.

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