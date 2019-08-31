Ретивых: в этом году ещё не сделал ни одной спринтерской тренировки

Российский лыжник Глеб Ретивых прокомментировал свой результат в спринте на Nordic Festival Мартена Фуркада в Анси. Ретивых выбыл из борьбы в четвертьфинале.

«Я не готовился специально ни к Blink, ни к этому фестивалю, у нас с тренером Маркусом Крамером другие задачи сейчас, мы целенаправленно готовимся к зиме, а это просто проходящие соревнования. Тем более я только что закончил 20-дневный сбор в Давосе и приехал сюда сразу оттуда. Формы сейчас нет, я тренируюсь, объёмные тренировки. Если сравнивать пролог и четвертьфинал, то я доволен тем, какую работу я проделал и что показал здесь, всё идет по плану. Единственная проблема — здесь невозможно обогнать. Кроме одной прямой и финишной прямой, очень извилистая трасса, очень много поворотов. Со старта я ушёл третьим, у меня не получилось, как я задумывал: первым-вторым уйти в первый поворот и контролировать гонку. Можно получить преимущество, когда первым идёшь на поворотах. На финише у меня не получилось обогнать, потому что мы все стали смещаться вправо и «поджимать» друг друга.

На самом деле я в этом году ещё не сделал ни одной спринтерской тренировки. Это действительно так, идёт планомерный и объёмный — как в километраже, так и в часах — тренировочный процесс. Думаю, с этим связано то, что я пока не могу вернуть свои кондиции именно в спринтах на Blink и здесь, потому что я на данный момент никакой спринтерской работы ещё не делал, хотя прошло уже три месяца лета.

Хотелось бы показывать результаты в дистанционных гонках. Если это получится и получится вернуть упущенные годы, то почему нет», — приводит слова Ретивых «Лыжный спорт».