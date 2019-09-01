Ретивых: Клебо приглашал нашу группу на сбор в Тронхейм, но мы отказались

Российский лыжник Глеб Ретивых рассказал, что не отказался бы потренироваться с Йоханнесом Клебо или Федерико Пеллегрино.

«Насколько я знаю, Клебо приглашал нашу группу на сбор в Тронхейм на неделю, но мы отказались, у нас были другие планы. В принципе, я со всеми общаюсь, с Федерико Пеллегрино мы хорошо общаемся, с французскими спортсменами. Со всеми общаемся открыто, без проблем, могу спросить, как дела, ко мне все нормально относятся. С удовольствием потренировался бы вместе с ними, это возможность перенять опыт, какие-то моменты у другого сильного спортсмена. Почему бы и нет, я за совместные тренировки. Несколько раз перед началом зимнего сезона мы проводили тренировки с итальянцами, а также, если попадали на совместные сборы, с командами других стран – например, с теми же норвежцами: сейчас в Шушене тренировались вместе с Синдре Скаром, другими спортсменами. Думаю, это нормально.

Сейчас у нас будет небольшой сбор в Тюмени перед чемпионатом России, мы будем в нём участвовать. Потом поедем в Германию, уже будем кататься на лыжах и там, наверное, примем участие в чемпионате Германии», — приводит слова Ретивых «Лыжный спорт».