Фигуристка Тараканова стала третьей на этапе юниорского Гран-при в США

На этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Лейк-Плэсиде (США) завершились соревнования у девушек. Россиянка Анастасия Тараканова по итогам двух видов программ набрала 179,29 балла и завоевала бронзовую награду.
Победу на этапе одержала американка Алиса Лью (208,10), второй стала представительница Южной Кореи Ёнджон Пак (186,58).
Отметим, что Лью стала первой фигуристкой в истории, кто смог безошибочно выполнить тройной аксель и какой-либо из прыжков в четыре оборота в одном прокате.
Ранее в соревнованиях юниоров россиянин Глеб Лутфуллин занял третье место (203,50).
Фигурное катание. Второй этап юниорского Гран-при. Лейк-Плэсид, США
Девушки. Итоговый результат
1. Алиса Лью (США) – 208,10
2. Ёнджон Пак (Южная Корея) – 186,58
3. Анастасия Тараканова (Россия) – 179,29.
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