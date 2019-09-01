Фигуристка Тараканова стала третьей на этапе юниорского Гран-при в США

На этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Лейк-Плэсиде (США) завершились соревнования у девушек. Россиянка Анастасия Тараканова по итогам двух видов программ набрала 179,29 балла и завоевала бронзовую награду.

Победу на этапе одержала американка Алиса Лью (208,10), второй стала представительница Южной Кореи Ёнджон Пак (186,58).

Отметим, что Лью стала первой фигуристкой в истории, кто смог безошибочно выполнить тройной аксель и какой-либо из прыжков в четыре оборота в одном прокате.

Ранее в соревнованиях юниоров россиянин Глеб Лутфуллин занял третье место (203,50).



Фигурное катание. Второй этап юниорского Гран-при. Лейк-Плэсид, США

Девушки. Итоговый результат



1. Алиса Лью (США) – 208,10

2. Ёнджон Пак (Южная Корея) – 186,58

3. Анастасия Тараканова (Россия) – 179,29.

Юниоры из России заняли весь пьедестал в парном катании на этапе Гран-при в США