Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Фигуристка Тараканова стала третьей на этапе юниорского Гран-при в США

Фигуристка Тараканова стала третьей на этапе юниорского Гран-при в США
Другие / Фигурное катание 0

На этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Лейк-Плэсиде (США) завершились соревнования у девушек. Россиянка Анастасия Тараканова по итогам двух видов программ набрала 179,29 балла и завоевала бронзовую награду.

Победу на этапе одержала американка Алиса Лью (208,10), второй стала представительница Южной Кореи Ёнджон Пак (186,58).

Отметим, что Лью стала первой фигуристкой в истории, кто смог безошибочно выполнить тройной аксель и какой-либо из прыжков в четыре оборота в одном прокате.

Ранее в соревнованиях юниоров россиянин Глеб Лутфуллин занял третье место (203,50).

Фигурное катание. Второй этап юниорского Гран-при. Лейк-Плэсид, США
Девушки. Итоговый результат

1. Алиса Лью (США) – 208,10
2. Ёнджон Пак (Южная Корея) – 186,58
3. Анастасия Тараканова (Россия) – 179,29.

Юниоры из России заняли весь пьедестал в парном катании на этапе Гран-при в США
Фигуристы Дэвис и Смолкин выиграли серебро этапа юниорского Гран-при в США
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент