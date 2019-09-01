Главный тренер сборной России по регби назвал состав на Кубок мира

Главный тренер сборной России по регби Лин Джонс назвал состав команды на Кубок мира в Японию. В окончательную заявку на турнир войдет 31 игрок, сообщает сайт Федерации регби России.

Сборная России сыграет в группе А вместе со сборными Японии, Самоа, Ирландии и Шотландии.

Для восьми игроков это будет второй Кубок мира. В 2011 году за сборную России выступали Василий Артемьев, Виктор Гресев, Юрий Кушнарев, Евгений Матвеев, Владимир Остроушко, Денис Симпликевич, Андрей Гарбузов и Андрей Остриков.

Состав сборной России на Кубок мира в Японии:

Василий Артемьев, Азамат Битиев, Игорь Галиновский, Андрей Гарбузов, Кирилл Голосницкий, Кирилл Готовцев, Виктор Гресев, Василий Дорофеев, Юрий Кушнарев, Богдан Федотко (все — «Красный Яр», Красноярск), Герман Давыдов, Виталий Живатов, Евгений Матвеев, Дмитрий Перов, Андрей Поливалов, Владимир Подрезов, Владислав Созонов (все «ВВА-Подмосковье»), Евгений Елгин, Дмитрий Герасимов, Рамиль Гайсин, Станислав Сельский, Денис Симпликевич (все — «Енисей-СТМ», Красноярск), Никита Вавилин, Сергей Чернышев (оба — «Слава», Москва), Тагир Гаджиев, Владимир Остроушко, Роман Ходин (все — «Кубань»), Андрей Остриков («Гренобль», Франция) Валерий Морозов («Сейл Шаркс», Англия), Сергей Янюшкин («Локомотив-Пенза»), Антон Сычев («Металлург», Новокузнецк).

Сборная России во второй раз примет участие в Кубке мира. Дебют состоялся в 2011 году в Новой Зеландии. Россияне показали лучший за всю историю турнира результат для команды-новичка, в четырёх матчах совершив восемь попыток.

Кубок мира откроется 20 сентября матчем Японии и России, встреча пройдет в Токио и начнется в 13:45 мск.

Расписание остальных матчей сборной России:

24 сентября

Россия – Самоа (13:15 мск)

3 октября

Ирландия – Россия (13:15 мск)

9 октября

Шотландия – Россия (10:15 мск).