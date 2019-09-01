Сотникова — об опыте в парном катании: я справилась всего за полтора дня

Первая российская чемпионка Олимпийских игр в женском одиночном фигурном катании Аделина Сотникова рассказала об участии в ледовом шоу «Руслан и Людмила» и о том, как ей дался переход в парное катание.

«Опасалась, что тяжело буду привыкать к катанию в паре, ведь я одиночница. Но я справилась всего за полтора дня и уже вошла в программу.

Рада, что могу пробовать новое и учиться. Получаю положительные отзывы публики как при личных встречах, так и через социальные сети.

С Петром Чернышевым работаю с 2013 года, когда он ставил мне олимпийские программы. Очень уважаю его и ценю, с ним всегда легко работать. Даже сейчас подсознательно отношусь к нему как к своему постановщику, тогда как на шоу мы равноправно творим вместе.

С Татьяной Навкой не работала раньше, но теперь точно знаю, что она из тех, кто отдается работе на все сто: очень ответственная и контролирует весь процесс», — приводит слова Сотниковой журнал Hello.

Автором Шоу «Руслан и Людмила» и одним из постановщиков спектакля на льду стала олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. Сотникова выступает в нём вместе с Алексеем Рогоновым.

В последний раз Сотникова выступала в официальных соревнованиях в сезоне-2015/16 и стала шестой на чемпионате России. О завершении карьеры фигуристка официально не объявляла.