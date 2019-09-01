13 мячей Отрезова помогли «Виктору» обыграть «Каустик» в ЧР по гандболу

Пятью матчами стартовал чемпионат России по гандболу среди мужских команд Суперлиги. «СГАУ-Саратов» на своей площадке обыграл краснодарский СКИФ со счётом 32:26. Самым результативным игроком матча стал игрок гостей Сергей Николаенков, забивший 8 мячей.
Астраханское «Динамо» на выезде обыграло «Пермских медведей» — 28:22. 9 раз у бело-голубых отличился Марк Ларин.
«Нева» стартовала с выездной победы над челябинским «Динамо» — 36:21. 6 раз огорчил хозяев Кирилл Воронин.
Ставропольский «Виктор» в гостях взял верх над волгоградским «Каустиком» — 28:23. У ставропольской команды солировал Антон Отрезов, забивший 13 мячей.
«Чеховские медведи» начали защиту титула с выездной победы над «Таганрог-ЮФУ» — 30:26. У хозяев 7 раз отличился Данил Гумянов.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
«СГАУ-Саратов» – СКИФ (Краснодар) – 32:26 (17:16).
«Пермские медведи» (Пермь) – «Динамо Астрахань» — 22:28 (10:16).
«Динамо» (Челябинск) – «Нева» (Санкт-Петербург) – 21:36 (12:20).
«Каустик» (Волгоград) – «Виктор» (Ставрополь) – 23:28 (12:13).
«Таганрог-ЮФУ» – «Чеховские медведи» (Чехов) – 26:30 (14:14).
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