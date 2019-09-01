Погачар выиграл 9-й этап «Вуэльты», Кинтана вернул лидерство в общем зачёте

Словенский гонщик Тадей Погачар из команды UAE-Team Emirates выиграл девятый этап веломногодневки «Вуэльта» с финишем на вершине первой категории. Через 23 секунды после лидера финишировал колумбиец Наиро Кинтана (Movistar), вернувший себе лидерство в общем зачёте. С третьим временем преодолел 94,4 км словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma).
Велошоссе. «Вуэльта». 9-й этап. Андорра-ла-Велья – Корталс д’Энкамп, 94,4 км
1. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – 2:58.09.
2. Наиро Кинтана (Колумбия, Movistar) – отставание 0.23.
3. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) — +0.48…
74. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – +25.12
139. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural-Seguros RGA) – +32.25.
163. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – +34.07.
Общий зачёт после 9-го этапа
1. Наиро Кинтана (Колумбия, Movistar ) – 35:18.18.
2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) — +0.06.
3. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») — +0.17...
73. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – +1:05.26
94. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural-Seguros RGA) – +1:17.47.
144. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – +1:48.30.
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