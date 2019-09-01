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Российские «художницы» первенствовали в упражнении с 5 мячами на Кубке вызова

Российские «художницы» первенствовали в упражнении с 5 мячами на Кубке вызова
Другие / Прочие виды спорта 0

Сборная России одержала победу в групповом упражнении с пятью мячами на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Казани. В упражнении с тремя обручами и двумя парами булав россиянки стали серебрями призёрами, уступив сборной Болгарии.

За сборную России выступали Мария Толкачёва, Анастасия Максимова, Евгения Леванова, Анжелика Стубайло и Анастасия Шишмакова.

Накануне российские гимнастки первенствовали в многоборье групп. В индивидуальном многоборье победу одержала Дина Аверина.

Художественная гимнастика. Этап Кубка вызова. Казань
Группы. Пять мячей

1. Россия – 29,150.
2. Болгария – 28,500.
3. Япония – 27,550.

Три обруча и две пары булав

1. Болгария – 28,100.
2. Россия – 27,150.
3. Израиль – 26,750.

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