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Сборная Италии стала соперником российских волейболисток в четвертьфинале ЧЕ

Сборная Италии стала соперником российских волейболисток в четвертьфинале ЧЕ
Другие / Волейбол 0

Женская сборная Италии стала соперником российских волейболисток в четвертьфинале чемпионата Европы. В матче 1/8 финала итальянки нанесли поражение команде Словакии со счётом 3:0 (25:20, 25:23, 25:20). Самым результативным игроком матча стала диагональная Паола Эгону, принесшая итальянской команде 17 очков.

Ранее сборная России вышла в четвертьфинал, выиграв у бельгийской команды со счётом 3:1.

Впервые в чемпионате Европы участвуют 24 команды и соревнования проходят сразу в четырёх странах. Четвертьфинальный матч Россия – Италия пройдёт 4 сентября в польском городе Лодзь. Именно там провела все матчи группового этапа команда Италии. Россиянки играли в Братиславе (Словакия).

Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Братислава, Словакия
1/8 финала

Италия – Словакия – 3:0 (25:20, 25:23, 25:20).

ЧЕ-2019 (ж)
01 сентября 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Италия
Окончен
3 : 0
Словакия
Российские волейболистки обыграли Бельгию и вышли в четвертьфинал ЧЕ
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