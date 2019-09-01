Сборная Италии стала соперником российских волейболисток в четвертьфинале ЧЕ

Женская сборная Италии стала соперником российских волейболисток в четвертьфинале чемпионата Европы. В матче 1/8 финала итальянки нанесли поражение команде Словакии со счётом 3:0 (25:20, 25:23, 25:20). Самым результативным игроком матча стала диагональная Паола Эгону, принесшая итальянской команде 17 очков.
Ранее сборная России вышла в четвертьфинал, выиграв у бельгийской команды со счётом 3:1.
Впервые в чемпионате Европы участвуют 24 команды и соревнования проходят сразу в четырёх странах. Четвертьфинальный матч Россия – Италия пройдёт 4 сентября в польском городе Лодзь. Именно там провела все матчи группового этапа команда Италии. Россиянки играли в Братиславе (Словакия).
Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Братислава, Словакия
1/8 финала
Италия – Словакия – 3:0 (25:20, 25:23, 25:20).
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