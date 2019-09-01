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Гандболисты «Спартака» уступили «Мальмё» в первом матче квалификации Кубка ЕГФ

Гандболисты «Спартака» уступили «Мальмё» в первом матче квалификации Кубка ЕГФ
Другие / Гандбол 0

Гандболисты московского «Спартака» на выезде уступили шведскому «Мальмё» в стартовом поединке Кубка ЕГФ со счётом 23:31. Самым результативным в составе москвичей стал правый крайний Игор Радойевич, который забросил 5 мячей. У соперника по 6 точных бросков на счету Виктора Эстлунда и Хампуса Олссона.

Ответный матч пройдёт 8 сентября в московском дворце спорта «Динамо». Для выхода в следующий раунд Кубка ЕГФ «Спартаку» в домашней игре нужно будет побеждать с разницей в 9 мячей. Победитель этой пары выходит на чемпиона Исландии — «Селфосс».

«Спартак» был основан в 2017 году, клуб дважды становился серебряным призёром чемпионата России.

Гандбол. Кубок ЕГФ. Первый квалификационный раунд. Швеция
Первый матч

«Мальмё» (Швеция) — «Спартак» (Москва)— 31:23 (16:12).

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