Гандболисты «Спартака» уступили «Мальмё» в первом матче квалификации Кубка ЕГФ

Гандболисты московского «Спартака» на выезде уступили шведскому «Мальмё» в стартовом поединке Кубка ЕГФ со счётом 23:31. Самым результативным в составе москвичей стал правый крайний Игор Радойевич, который забросил 5 мячей. У соперника по 6 точных бросков на счету Виктора Эстлунда и Хампуса Олссона.
Ответный матч пройдёт 8 сентября в московском дворце спорта «Динамо». Для выхода в следующий раунд Кубка ЕГФ «Спартаку» в домашней игре нужно будет побеждать с разницей в 9 мячей. Победитель этой пары выходит на чемпиона Исландии — «Селфосс».
«Спартак» был основан в 2017 году, клуб дважды становился серебряным призёром чемпионата России.
Гандбол. Кубок ЕГФ. Первый квалификационный раунд. Швеция
Первый матч
«Мальмё» (Швеция) — «Спартак» (Москва)— 31:23 (16:12).
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