Казанский «Зенит» выиграл мемориал Чайлытко в Минске

Волейболисты казанского «Зенита» стали победителями предсезонного турнира «Мемориал Чайлытко» в Минске. Среди участников соревнований также были «Газпром-Югра» из Сургута, столичный МГТУ и серебряный призёр чемпионата Беларуси 2019 года минский «Строитель».
«Зенит» под руководством Алексея Вербова одержал три победы, поочередно обыграв «Газпром-Югру» (3:0), «Строитель» (3:2) и МГТУ (3:2). Ранее казанский клуб выигрывал мемориал Чайлытко в 2010, 2014 и 2018 годах.
В составе казанской команды в турнире приняли участие диагональный Денис Земчёнок и доигровщик Фёдор Воронков, игравшие в составе сборной России нв Лиге наций.
Второе место занял «Газпром-Югра», уступивший только «Зениту», третьим стал «Строитель», волейболисты МГТУ проиграли все три матча.
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