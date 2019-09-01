Казанский «Зенит» выиграл мемориал Чайлытко в Минске

Волейболисты казанского «Зенита» стали победителями предсезонного турнира «Мемориал Чайлытко» в Минске. Среди участников соревнований также были «Газпром-Югра» из Сургута, столичный МГТУ и серебряный призёр чемпионата Беларуси 2019 года минский «Строитель».

«Зенит» под руководством Алексея Вербова одержал три победы, поочередно обыграв «Газпром-Югру» (3:0), «Строитель» (3:2) и МГТУ (3:2). Ранее казанский клуб выигрывал мемориал Чайлытко в 2010, 2014 и 2018 годах.

В составе казанской команды в турнире приняли участие диагональный Денис Земчёнок и доигровщик Фёдор Воронков, игравшие в составе сборной России нв Лиге наций.

Второе место занял «Газпром-Югра», уступивший только «Зениту», третьим стал «Строитель», волейболисты МГТУ проиграли все три матча.