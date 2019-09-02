Медведева — о своей форме: все брюки стали тесными

Двукратный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как в межсезонье работала над своей физической формой.

«Несмотря на то, что я много выступала в шоу, времени на то, чтобы реализовать всё задуманное, у меня оказалось более чем достаточно. Даже больше, чем я рассчитывала. Соответственно, я всё успела. Очень сильно поменяла свою подготовку вне льда – сделала акцент как раз на том, чтобы правильно развить мышцы.

Если говорить именно о работе с телом, об увеличении мышечной массы, развитии нужных мышц и так далее, я вообще не очень быстрый человек. Знаю людей, кому достаточно походить в спортзал неделю, и фигура подтягивается на глазах. Но у меня так не бывает. Поэтому я с самого начала понимала, что быстрых результатов ждать не стоит. Надо просто изо дня в день работать, следить за режимом, за питанием, и тогда, может быть, результат когда-нибудь придёт.

Когда на животе в верхней его части появились «кубики», это сильно добавило мне моральной уверенности. Ну а потом всё пошло по нарастающей: на тренировках я стала чувствовать себя сильнее, глядя в зеркало, видела, что становлюсь стройнее, соответственно, всеэто добавляло мотивации работать над собой дальше.

Мы много работаем над мышцами ног. Мышечная масса за время летней работы увеличилась довольно заметно, мой вес в связи с этим тоже увеличился, но, знаете, вес весу рознь. Жировая прослойка всегда мешает спортсмену, замедляет работу мышц. А вот когда сама мышца становится мощной и проработанной, это даёт ощущение силы. Я и на льду постоянно чувствую, что мышцы стали сильнее и резче, даже прыгать стала другим ритмом. Правда, пришлось поменять гардероб: все брюки стали тесными, а вот верх наоборот, оказался слишком свободным. Собственно, это как раз и стало для меня первым показателем, что все усилия в тренажёрном зале не прошли даром", — цитирует Медведеву РИА «Новости».

На минувшей неделе Евгения стала послом сборной России на летней Олимпиаде в Токио.