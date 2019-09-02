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Жданов, делавший антироссийские заявления, покинул пост министра спорта Украины

Жданов, делавший антироссийские заявления, покинул пост министра спорта Украины
Другие / Прочие виды спорта 0

Игорь Жданов покинул пост министра спорта и молодёжи Украины, сообщает «Украинская правда». Он возглавлял министерство со 2 декабря 2014 года. За время работы Жданов неоднократно призывал украинских спортсменов бойкотировать соревнования в России.

Когда украинские дзюдоисты завоевали бронзу на чемпионате Европы в Екатеринбурге, он заявил, что спортсмены не получат призовых: «Министерство молодёжи и спорта не собирается финансировать подобные вояжи в страну-агрессор за счёт средств налогоплательщиков».

Жданов выступал за отстранение России от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане, так как эта страна «поставила на государственный поток употребление допинга».

Новым министром спорта Украины стал Владимир Бородянский.

Жданов: украинские дзюдоисты не получат призовых за бронзу ЧЕ в Екатеринбурге
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