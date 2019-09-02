Жданов, делавший антироссийские заявления, покинул пост министра спорта Украины
Игорь Жданов покинул пост министра спорта и молодёжи Украины, сообщает «Украинская правда». Он возглавлял министерство со 2 декабря 2014 года. За время работы Жданов неоднократно призывал украинских спортсменов бойкотировать соревнования в России.
Когда украинские дзюдоисты завоевали бронзу на чемпионате Европы в Екатеринбурге, он заявил, что спортсмены не получат призовых: «Министерство молодёжи и спорта не собирается финансировать подобные вояжи в страну-агрессор за счёт средств налогоплательщиков».
Жданов выступал за отстранение России от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане, так как эта страна «поставила на государственный поток употребление допинга».
Новым министром спорта Украины стал Владимир Бородянский.
Жданов: украинские дзюдоисты не получат призовых за бронзу ЧЕ в Екатеринбурге
- 2 сентября 2019
-
10:49
-
10:07
-
10:00
-
09:42
-
09:12
- 1 сентября 2019
-
23:54
-
21:46
-
21:23
-
21:06
-
20:21
-
19:57
-
19:33
-
18:55
-
18:32
-
17:58
-
16:47
-
16:15
-
15:07
-
14:55
-
14:40
-
13:07
-
12:53
-
10:59
-
09:01
-
00:45
-
00:14
- 31 августа 2019
-
23:43
-
23:07
-
22:51
-
22:30
-
21:52
-
21:36
-
20:57
-
20:14
-
19:20
Партнерский контент