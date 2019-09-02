Каспаров назвал Дин Лижэня фаворитом турнира претендентов

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров выразил мнение, что китайский гроссмейстер Дин Лижэнь имеет наивысшие шансы победить в турнире претендентов.

«То, как играет сейчас Дин, наводит на мысль, что матч на первенство мира Карлсен — Лижэнь может быть интересным. В Европе сейчас талантов суперкалибра нет. Есть много очень хороших шахматистов — например в России Артемьев, — но понятно, что он даже близко не Магнус.

Я вижу много молодых, которые выйдут на 2750, может быть, даже приблизятся к 2800. Но чемпион мира — это другая категория. Пока из всех, кто сейчас в обойме, наиболее вероятным соперником Магнуса в матче представляется Дин. Хотя поединок с Каруаной тоже может быть непростым для Магнуса. В классические шахматы Фабио играет очень неплохо по любым стандартам, но такое ощущение, что сейчас у него определённый кризис», — приводят слова Каспарова «Новости шахмат».

В текущем рейтинге FIDE Магнус Карлсен лидирует с 2876 очками. Второе и третье места занимают американец Фабиано Каруана и Дин Лижэнь, у которых 2812 и 2811 балл соответственно.

Турнир претендентов, победитель которого сразится с Карлсеном в матче на первенство мира, пройдёт в первой половине 2020 года.

На минувшей неделе Дин Лижэнь на супертурнире в Сент-Луисе обыграл Карлсена на тай-брейке.