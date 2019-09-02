Медведева: в Москве я не чувствую себя брошенной

Двукратный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о работе над четверным сальховом.

«Мы работаем над этим прыжком, причём работаем много. Давайте всё-таки не будем забывать о том, что я учу новый прыжок всего полтора месяца. Хорошие попытки четверного у меня случаются, то есть я сама понимаю по ощущениям, что элемент абсолютно реален. Я вообще не тот человек, кто бежит показывать окружающим работу, сделанную только наполовину. Цель показать четверной прыжок на соревнованиях у меня есть», — цитирует Медведеву РИА «Новости».

Евгения также призналась, что ей нелегко тренироваться в Москве без личного наставника.

«Не каждый спортсмен это признает, но работать без своего личного тренера тяжело всегда. Неважно, насколько ты мотивирован, насколько сильно любишь кататься, просто в тренировке ежеминутно возникают какие-то ситуации, которые хочется с кем-то обсудить, получить оценку со стороны. Особенно — оценку человека, который знает все твои сильные и слабые стороны. Мне тоже бывает тяжеловато без Брайана и без Трейси, но я не жалуюсь. К тому же в Москве не чувствую себя брошенной. Есть Елена Германовна Буянова, которая помогает мне в ЦСКА, есть Ирина Анваровна Тагаева, которая обязательно сделает замечание, если увидит, что у меня ноги или руки „висят“, или что-то другое режет глаз с хореографической точки зрения, так что одна на льду я не бываю. Тем более что этого не позволяет элементарная техника безопасности», — цитирует Медведеву РИА «Новости».