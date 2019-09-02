Иранский дзюдоист боится возвращаться на родину после отказа сняться с ЧМ

Иранский дзюдоист Саид Моллаеи, который на чемпионате мира в Токио выступал в весовой категории до 81 кг, опасается возвращаться домой, после того как не выполнил указания Национального олимпийского комитета. В НОК Моллаеи обязали сняться с турнира, чтобы исключить возможность встречи с Саги Муки из Израиля, сообщает официальный сайт Международной федерации дзюдо.

Моллаеи и Муки так и не встретились: иранец выбыл в полуфинале, а израильтянин вышел в финал из другой половины сетки и стал чемпионом мира. Однако замминистра спорта Ирана ещё до матча 1/8 финала приказал тренеру спортсмена снять с турнира своего подопечного, причём подкрепил требования угрозами в адрес Моллаеи и его семьи. Дзюдоист, узнав об этом, упал и разрыдался.

Перед полуфиналом тренеру Моллаеи позвонил глава НОК Ирана. Друзья спортсмена сообщили ему, что его отца настойчиво убеждали повлиять на сына во избежание неприятностей. В полуфинальной схватке Моллаеи уступил Маттиасу Кассе из Бельгии.

«Я мог бы стать чемпионом. Я усердно тренировался, приложил много усилий. Я даже мечтал о титуле. Но не судьба. Я не могу соревноваться, потому что таков закон в моей стране. Я боялся последствий для семьи и себя», — сказал иранский спортсмен.