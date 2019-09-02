Команда по американскому футболу была наказана из-за глупой выходки маскота
Маскот команды по американскому футболу университета Джексон Стэйт оказался в центре внимания во время матча чемпионата NCAA с командой университета Бетун Кукман.
В третьей четверти игрок команды университета Джексон Стейт в прыжке поймал мяч, несмотря на сопротивление соперника, и заработал тачдаун. Однако в этот момент на поле выскочил маскот хозяев и попытался разнять сцепившихся соперников. Такое поведение человека в костюме тигра стало нарушением правил. Команда из-за своего несдержанного талисмана была наказана 15-ярдовым штрафом, сообщает USA Today.
Видео доступно в «твиттере» ESPN.
Хозяева в итоге потерпели поражение со счётом 15:36. Действующим чемпионом NCAA по американскому футболу является команда «Клемсон Тайгерс».
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