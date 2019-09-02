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Американский бейсболист поборол лейкемию. Весь стадион устроил ему овацию

Американский бейсболист поборол лейкемию. Весь стадион устроил ему овацию
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Американский бейсболист венесуэльского происхождения Карлос Карраско, выступающий за команду MLB «Кливленд Индианс», получил тёплый приём в воскресном матче регулярного чемпионата с «Тампа Бэй». 32-летний спортсмен излечился от лейкемии, которая были диагностирована у него в июне, сообщает New York Post.

Карраско вошёл в игру в седьмом иннинге, и бейсболисты обеих команд, а также зрители на стадионе устроили ему овацию. Игрок «Кливленда» Франциско Линдор подошёл к питчерской горке и обнял растроганного Карлоса.

Видео доступно в «твиттере» «Кливленд Индианс».

«Тампа Бэй» одержала победу со счётом 8:2.

В MLB Карлос дебютировал 1 сентября 2009 года. На его счету 83 победы и 68 поражений. В главной бейсбольной лиге он отметился 1202 страйк-аутами.

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