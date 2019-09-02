Мама Турсынбаевой сообщила о травме дочери

Падишахан Султаналиева, мама казахстанской фигуристки Элизабет Турсынбаевой, рассказала о травме дочери, полученной две недели назад.

«Мне очень грустно. Элизабет травмирована. Уже две недели ищем правильный способ лечения. Дай бог сил и мужества Лизе. Я всегда с тобой, солнышко. Молча плачу от безысходности. Один бог и я знаем, сколько пришлось пережить в мире фигурного катания. Самое грустное — это не первая и не последняя травма. Если бы знала, где упадёт, стелила бы соломку, но, к сожалению, никто не знает. Держись, солнышко, я люблю тебя», — написала Султаналиева в своём «инстаграме».

19-летняя Турсынбаева до 2013 года выступала за Россию, тренируясь в группе Этери Тутберидзе. После переезда в Канаду к Брайану Орсеру она сменила спортивное гражданство и стала представлять Казахстан, а в 2018-м вернулась к Тутберидзе.