В Movistar обвинили Солера в короткой памяти

Руководитель Movistar Пабло Ластрас посетовал, что молодые гонщики порой не понимают: чтобы стать лидером команды, сперва нужно побывать грегари.
На девятом этапе «Вуэльты» команда приказала ушедшему в отрыв испанцу Марку Солеру подождать лидера коллектива колумбийца Наиро Кинтану. Солер не согласился и принялся яростно жестикулировать. В итоге ему всё же пришлось дождаться Кинтаны, который ехал колесо в колесо со словенцем Тадеем Погачаром. Стратегия Movistar не сработала, и Погачар одержал победу на этапе.
«Мы ещё не беседовали с Марком. Он потерял время в Кальпе, и мы сказали ему, что теперь придётся выполнять иные задачи. Он не понял этого, поэтому мы повторим.
Хорошо, что у него такой характер, но надо начинать прислушиваться, взрослеть. Тот, кто хочет стать лидером, должен побыть грегари. Вспомните, что Мигель Индурайн делал для Пабло Дельгадо, а Пабло — для Мигеля. А у таких парней просто короткая память», — приводит слова Ластраса Marca.
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