Бельгийская волейболистка: нам грустно, но Россия — хорошая команда

Волейболистка сборной Бельгии Доминика Собольска прокомментировала поражение в матче с командой России в 1/8 финала чемпионата Европы со счётом 1:3 (22:25, 15:25, 25:21, 22:25).



«Мы прекрасно знали: если хотим получить шанс, то должны хорошо подавать. В некоторых моментах нам это удалось. Сборная России — это команда, которая знает, как отыграться в нужный момент. Сейчас нам грустно, но Россия — хорошая команда. Мы проиграли, такова реальность. Пожалуй, ключевым моментом стал первый сет», — приводит слова Собольской официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

В четвертьфинале чемпионата Европы сборная России сыграет с Италией. Впервые в истории эти соревнования проходят сразу в четырёх странах — Турции, Польше, Венгрии и Словакии.

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