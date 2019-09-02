Гендиректор «Самбо-70» — о Медведевой: Женя — пример для всех

Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев поблагодарил двукратную чемпионку мира по фигурному катанию Евгению Медведеву за добрые слова в адрес школы.

Ранее 19-летняя спортсменка опубликовала пост в «Инстаграме», где поздравила с днем знаний и поблагодарила весь коллектив учебного заведения.

«Спасибо Жене Медведевой за такие добрые слова о нашей школе. Мы всегда с огромным уважением относились к её работоспособности и целеустремленности. Женя — пример для всех ребят, у которых начался сегодня учебный год. Учеба требует самоотдачи, но оно того стоит — без хорошего образования в нашем мире никуда», — написал Лайшев в «Инстаграме».

Напомним, Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы.

Запись доступна на странице Лайшева в «Инстаграме».