Гендиректор «Самбо-70» — о Медведевой: Женя — пример для всех

Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев поблагодарил двукратную чемпионку мира по фигурному катанию Евгению Медведеву за добрые слова в адрес школы.
Ранее 19-летняя спортсменка опубликовала пост в «Инстаграме», где поздравила с днем знаний и поблагодарила весь коллектив учебного заведения.
«Спасибо Жене Медведевой за такие добрые слова о нашей школе. Мы всегда с огромным уважением относились к её работоспособности и целеустремленности. Женя — пример для всех ребят, у которых начался сегодня учебный год. Учеба требует самоотдачи, но оно того стоит — без хорошего образования в нашем мире никуда», — написал Лайшев в «Инстаграме».
Напомним, Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы.
Запись доступна на странице Лайшева в «Инстаграме».
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