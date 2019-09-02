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Команда «Мегафон» победила в 10-й регате серии «КоммерсантЪ»

Команда «Мегафон» победила в 10-й регате серии «КоммерсантЪ»
Другие / Парусный спорт 0

Завершилась юбилейная, 10-я регата серии «КоммерсантЪ». Она прошла в традиционном формате – в ней приняли участие четыре экипажа. В этот раз «Мегафон» выставил сразу две команды. И одной из них, со шкипером Андреем Никандровым на руле, посчастливилось оказаться на вершине.

Серия регат «Коммерсантъ» существует уже три года. Целью проекта является популяризация парусного спорта. В регатах может принять участие любой желающий.

Гонки прошли в весьма комфортных условиях, а яхтсмены смогли проверить свои навыки управления лодками. В этот раз победу отпраздновала одна из двух команд «Мегафон» под руководством шкипера Никандрова. Сборный экипаж под руководством Виктора Щулькина стал вторым, отстав всего лишь на одно очко от победителей. Вторая команда «Мегафон» с Павлом Рассказовым на руле завоевала бронзу.

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