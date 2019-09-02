Двух китайских легкоатлеток заподозрили в том, что они мужчины

Двух китайских легкоатлеток, ставших призёрами женской эстафеты 4х400 м на национальных соревнованиях, из-за внешности заподозрили в том, что они — мужчины. Речь о Ляо Мэньсью и Тун Цзенхуань, которые также завоевали золото и серебро чемпионата Китая по лёгкой атлетике в беге на 400 м, сообщает Inquirer. Фотография эстафетной команды привлекла внимание читателей, когда государственная газета People's Daily разместила её в «Фейсбук». Также в сети появилось видео интервью Ляо Мэньсью, в котором её голос совсем не напоминает женский.
Пользователи соцсетей в комментариях сошлись во мнении, что по всем внешним признакам либо эти спортсменки мужчины, либо принимают мужской гормон тестостерон и другие препараты, что, как известно, запрещено правилами. При этом Ассоциация лёгкой атлетики Китая официально подтвердила их принадлежность спортсменок к женскому полу.
Фото доступно в «Твиттере» Beatriz
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