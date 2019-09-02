Медведева: все 11 лет встречала День знаний на тренировках

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева поздравила школьников и студентов с Днём знаний.

«Сегодня в России отмечается главный праздник всех школьников и студентов День знаний. Хочется пожелать упорства, настойчивости, успехов и высоких результатов!

Свои 1 сентября я помню — все одиннадцать лет встречала этот день на тренировках. Для нас, спортсменов, вся прелесть школьной жизни остаётся в стороне из-за каждодневных тренировок, соревнований. В Москве я училась в известной спортивной школе «Самбо-70». Уроки зачастую делала в перерывах между тренировками, либо в своей единственный выходной за неделю. А что касается предметов, то самым любимым была математика — она мне нравилась и легко давалась. А программу 10 и 11 классов я прошла экстерном, за один год, чтобы освободить олимпийский сезон.

В этот день хочется поблагодарить весь коллектив школы «Самбо-70» и ее директора Рената Алексеевича Лайшева за то, что шли мне на встречу, помогали, учили. Совмещать учёбу и спорт сложно, но очень важно. К слову, сейчас я учусь на четвёртом курсе в Российском Государственном Университете физической культуры», — написала Медведева на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Евгении Медведевой.