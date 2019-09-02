Туктамышева — о целях на сезон: получать удовольствие и кайфовать

Чемпионка мира и Европы 2015 года, российская фигуристка Елизавета Туктамышева, рассказала о целях на сезон-2019/20.

«Цели на новый сезон? Просто получать удовольствие и кайфовать. А когда ты наслаждаешься процессом — приходит и результат. И, безусловно, я планирую провести большую работу и вне льда. Прежде всего, успешно закончить четвёртый курс университета. И ещё несколько моих личных проектов, но об этом расскажу чуть позже», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.

Короткую программу на сезон-2019/20 Туктамышевой поставила канадский хореограф Ше-Линн Бурн, фигуристка будет кататься под Oblivion Астора Пьяццоллы. В произвольной программе Туктамышева выступит под Caravan от американской группы The Hot Sardines.