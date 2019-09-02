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Волейболист сборной США Сандер не сыграет за московское «Динамо»

Волейболист сборной США Сандер не сыграет за московское «Динамо»
Другие / Волейбол 0

Доигровщик сборной США по волейболу Тейлор Сандер пропустит сезон-2019/20 по состоянию здоровья и не сможет выступить за московское «Динамо», с которым летом подписал контракт, сообщает пресс-служба бело-голубых.

При подготовке к олимпийской квалификации в составе сборной США Сандер получил повреждение плеча и не сумел выступить в отборочном турнире. Усилия врачей и месяц реабилитационных процедур не помогли, и волейболист решился на серьёзную операцию на плече, после которой ему потребуется пройти длительный реабилитационной период под присмотром американских специалистов. Это исключает возможность его участия в клубных чемпионатах в предстоящем сезоне.

«Динамо» выразило сожаление, что контракт не вступит в силу по состоянию здоровья игрока, и пожелало спортсмену успешного восстановления после операции.

В новом сезоне московский клуб рассчитывает на доигровщиков Юрия Бережко, Стивена Маара, Сергея Никитина и Семёна Дмитриева.

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