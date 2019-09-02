Российские пятиборки стали седьмыми в эстафете на чемпионате мира

Женская сборная России по современному пятиборью заняла седьмое место в эстафете на чемпионате мира, который проходит в Будапеште (Венгрия).
За сборную России выступали чемпионки мира среди юниоров в этой дисциплине Ксения Фральцова и Аделина Ибатуллина. Чемпионками мира стали пятиборки из Мексики Майян Оливер и Мариана Арсео, второе место заняли венгерки. Третьей финишировала команда Южной Кореи.
Россиянки Фральцова и Ибатуллина не слишком удачно выступили в плавании и конкуре.
Современное пятиборье. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Эстафета. Женщины
1. Мексика (Майян Оливер, Мариана Арсео) – 1338.
2. Венгрия (Камилла Рети, Лука Барта) –1329.
3. Южная Корея (Ким Юнчжу, Чжон Мина) – 1326…
7. Россия (Аделина Ибатуллина, Ксения Фральцова) – 1281.
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