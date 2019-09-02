Медведева: Женей Медведевой быть трудно

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что быть знаменитой спортсменкой периодически нелегко.

«Легко ли быть Женей Медведевой? Трудно, периодически трудно. Легко в плане, что мне 19 лет и я многое в жизни повидала. Могу говорить на разные темы. Это действительно круто. Мы счастливые, хотя на самом деле жизнь сложная штука. И когда мы преодолеваем трудности, то становимся по-настоящему счастливы», — приводит слова Медведевой Sport24.

Также фигуристка ответила на вопрос о том, какое напутствие дала бы маленькой Жене Медведевой.

«Я бы ей сказала: продолжай делать всё то, что ты делаешь. Я не из тех людей, которые: «Вот если бы я сделала по-другому, было бы лучше». А возможно, если бы я сделала по-другому, я бы здесь не сидела», — сказала Медведева.