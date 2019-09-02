Медведева: был страх уехать с Олимпиады, что-то недоделав

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, какие цели ставит перед собой.
«Я очень хочу остаться довольной собой, а не выходить со льда и чувствовать, что ты и 20% не сделал. Это самое ужасное, что можно чувствовать. У меня, честно говоря, был страх уехать с Олимпиады, что-то недоделав. Я осталась довольна своими прокатами на Олимпиаде. С моей стороны был сделан максимум», — приводит слова Медведевой Sport24.
Также Медведева рассказала, как готовится к контрольным прокатам сборной России, которые пройдут в ближайшие выходные.
«К прокатам готовлюсь в ЦСКА под присмотром Елены Буяновой. Очень скучаю по Брайану Орсеру и Трейси Уилсон и знаю, что они тоже очень скучают. Мы всегда на связи после каждой тренировки, но я очень хочу поблагодарить Елену Германовну за то, что присматривают за мной, меня оберегают и я не чувствую себя одиноко. Работа как шла, так и идёт», — сказала Медведева.
Орсер приедет на официальную тренировку в Москву с этапа юниорского Гран-при в Риге, где выступит его ученик Джозеф Фан.
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