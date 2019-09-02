Американец Коулман избежал дисквалификации за пропуск трёх допинг-тестов за год

Звёздный американский спринтер Кристиан Коулман сможет принять участие в чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, который пройдет с 27 сентября по 6 октября и в Олимпийских играх – 2020 после того, как Антидопинговое агентство США (USADA) сняло с него обвинения в пропуске трёх допинг-тестов, сославшись на технические проблемы, сообщает АР.

Коулман является действующим чемпионом США и фаворитом первенства планеты в беге на 100 метров, на дистанции, на которой он держит мировое лидерство в последние три года.

В августе стало известно о пропуске Коулманом трёх допинг-тестов в течение 12 месяцев, за что ему грозила дисквалификация на 12 месяцев. Однако после консультаций USADA со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) выяснилось, что по правилам можно считать, что Коулман пропустил первый тест 1 апреля 2018 года, когда заполнял АДАМС на предстоящий квартал, а не 6 июня 2018 года, когда его не оказалось на указанном месте. Третий пропуск приходится на 26 апреля 2019 года. Таким образом, три пропуска тестов спринтером не укладываются в один год.