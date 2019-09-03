Самодурова: после взрывного сезона трудно было войти в форму

Российская фигуристка Софья Самодурова рассказала о своих эмоциях после победы на чемпионате Европы — 2019.

«Когда объявили оценки в произвольную программу, накатили слёзы, тряслись ноги от счастья. Даже не описать. Сначала даже не поняла, что происходит», — сказала Самодурова Первому каналу.

17-летняя спортсменка также рассказала о подготовке к новому сезону.

«После такого сезона – взрывного — трудно было войти в форму. Переходный возраст, всё вместе – голова, тело, поведение, реакции на всякие разговоры более эмоциональная…

Сложно будет, но надо будет работать. Я уверена в себе, поэтому у меня всё получится», – сказала Самодурова.

На контрольных прокатах сборной России в ближайшие выходные Самодурова покажет короткую программу на популярную мелодию группы Gypsy Kings и произвольную, поставленную на танго «Роксана» из кинофильма «Мулен Руж».