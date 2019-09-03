Самодурова: после взрывного сезона трудно было войти в форму

Российская фигуристка Софья Самодурова рассказала о своих эмоциях после победы на чемпионате Европы — 2019.
«Когда объявили оценки в произвольную программу, накатили слёзы, тряслись ноги от счастья. Даже не описать. Сначала даже не поняла, что происходит», — сказала Самодурова Первому каналу.
17-летняя спортсменка также рассказала о подготовке к новому сезону.
«После такого сезона – взрывного — трудно было войти в форму. Переходный возраст, всё вместе – голова, тело, поведение, реакции на всякие разговоры более эмоциональная…
Сложно будет, но надо будет работать. Я уверена в себе, поэтому у меня всё получится», – сказала Самодурова.
На контрольных прокатах сборной России в ближайшие выходные Самодурова покажет короткую программу на популярную мелодию группы Gypsy Kings и произвольную, поставленную на танго «Роксана» из кинофильма «Мулен Руж».
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