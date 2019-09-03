Лыжник Клебо получил серьёзную травму ноги на тренировке

Трёхкратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира, норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо получил травму на тренировках национальной команды.

Йоханнес упал во время беговой тренировки на высотном сборе в Фонт-Ромеу (Франция). 22-летний спортсмен повредил палец на ноге и перешёл к альтернативному виду тренировок. Пока вся остальная команда продолжила бежать, Клебо пересел на велосипед.

«Я на велосипеде, пока остальная часть команды бежит. Причина, по которой я не бегаю, заключается в том, что вчера я упал и сломал палец на ноге. Не знаю, сломал или вывихнул, но это совсем не хорошо. Это чертовски плохо, но я вынужден сохранять спокойствие и заниматься на велосипеде», – приводит слова Клебо VG.

Комментария от врача сборной Норвегии на данный момент не последовало.