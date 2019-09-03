Россиянин Кулиев признан обладателем самых сильных пальцев планеты

Житель Улан-Удэ Рафаэль Кулиев стал обладателем мирового рекорда по вису на турнике на двух пальцах, сообщает «Байкал Daily». Его результат составил 75 секунд.

«Это абсолютный рекорд планеты. Прошлый составлял 47 секунд, но вес его владельца был менее 80 кг. Он был обладателем самых сильных пальцев планеты. Теперь это звание принадлежит мне», — отметил Кулиев, вес которого составляет 85 кг.

Рафаэль Кулиев ранее трижды устанавливал рекорды России в разных категориях.

«Вот и настал момент подвести итоги по официальным рекордам, связанным с пальцами. 2 рекорда России и 1 мира в кармане, а также звание „самые сильные пальцы планеты“. Думаю выше этого звания ничего нет и, честно, я очень рад, что спустя столько лет, всё-таки добился поставленной цели! Собственно, поэтому и ставлю точку в фиксации официальных рекордов, связанных с пальцами! Ну а неофициальные продолжаю побивать и пробовать что-то новое», — написал Кулиев в своём «инстаграме».

Видео тренировки Кулиева доступно в его «инстаграме».