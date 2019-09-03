Синхронистка Субботина рассказала, как тренер реагирует на её откровенные фото

Четырёхкратная чемпионка мира российская синхронистка Варвара Субботина рассказала о работе с тренером Татьяной Покровской.

«Татьяна Николаевна в жизни и Татьяна Николаевна на воде — два совершенно разных человека. В жизни она очень открытый, добрый, светлый человек. Не могу сказать, что на воде она прям монстр, но, когда начинает ругаться, меня пробирает до мурашек. Первое время было примерно так: она мне слово — я сразу в слёзы. Боялась, что выгонит из сборной. Мне только через некоторое время объяснили, что так и должно быть — когда на тебя ругаются, от тебя хотят результата.



Татьяна Николаевна очень требовательна, я бы так сказала. Поскольку она сама не плавала, часто хочет того, что невозможно. Но она приучила нас к тому, что невозможное возможно. Как бы странно это ни звучало.



Ещё она часто нам говорит: «В жизни я вас всех очень люблю, на воде — просто ненавижу». А мы всё равно любим её и как человека, и как тренера. Если бы не она, не было бы таких результатов. Когда она закончит, решит, что хочет отдыхать, думаю, все закончится. Это моё мнение. Может, это я сейчас так говорю, потому что не представляю, кто, кроме неё, может возглавить сборную.

Если я выставлю слишком откровенную фотографию с пляжа, Татьяна Евгеньевна сразу пишет: «Варя! Давай-ка будем посдержаннее». Я сразу удаляю. У меня такая история в Рио была. Я выставила фото, Татьяна Евгеньевна мне сразу написала. И вот недавно кадр из Доминиканы ей не очень понравился. Приводила в пример Юлю Ефимову, говорила, что не надо так. А мне нравится, как она ведёт «инстаграм». Мы часто общаемся. И её страничка у меня в избранном", — цитирует Субботину Sport24.