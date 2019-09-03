Врач сборной Норвегии оценил серьёзность травмы Клебо

Врач сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйстейн Андерсен рассказал о травме, полученной трёхкратным олимпийским чемпионом Йоханнесом Хёсфлотом Клебо. Спортсмен упал во время беговой тренировки на высотном сборе в Фонт-Ромеу (Франция), и было предположение, что сломал палец на ноге.
«Никакой драмы в связи с травмой Клебо нет. Он повредил большой палец на ноге и тренируется отдельно. Мы приняли все необходимые меры для скорейшего восстановления», — приводит слова Андерсена NRK.
В апреле стало известно, что тренеры сборной откликнулись на просьбу Клебо, который ранее просил перевести его в дистанционную группу. Йоханнес, ставший победителем общего зачёта Кубка мира в прошлом сезоне, проиграл россиянину Александру Большунову в зачёте дистанционных гонок.
- 3 сентября 2019
-
11:26
-
10:33
-
09:19
-
00:58
-
00:07
- 2 сентября 2019
-
23:06
-
23:00
-
22:10
-
21:40
-
20:55
-
20:24
-
20:13
-
19:53
-
19:33
-
19:12
-
18:40
-
18:24
-
17:32
-
17:16
-
16:30
-
15:35
-
14:47
-
14:17
-
13:27
-
13:04
-
12:32
-
11:58
-
11:33
-
10:49
-
10:07
-
10:00
-
09:42
-
09:12
- 1 сентября 2019
-
23:54
-
21:46