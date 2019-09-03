Врач сборной Норвегии оценил серьёзность травмы Клебо

Врач сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйстейн Андерсен рассказал о травме, полученной трёхкратным олимпийским чемпионом Йоханнесом Хёсфлотом Клебо. Спортсмен упал во время беговой тренировки на высотном сборе в Фонт-Ромеу (Франция), и было предположение, что сломал палец на ноге.

«Никакой драмы в связи с травмой Клебо нет. Он повредил большой палец на ноге и тренируется отдельно. Мы приняли все необходимые меры для скорейшего восстановления», — приводит слова Андерсена NRK.

В апреле стало известно, что тренеры сборной откликнулись на просьбу Клебо, который ранее просил перевести его в дистанционную группу. Йоханнес, ставший победителем общего зачёта Кубка мира в прошлом сезоне, проиграл россиянину Александру Большунову в зачёте дистанционных гонок.