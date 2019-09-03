Заслуженный тренер России: Валиева — девочка-бриллиант, такие не повторяются

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко оценила короткую программу «Девочка на шаре» в исполнении 13-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, занимающейся в группе Этери Тутберидзе.
«Девочка на шаре» – программа оригинальная. Но все оригинальные вещи кому-то нравятся, кому-то нет. Возможно, я просто привыкла на второй год к «Девочке на шаре», так как внимательно слежу за фигурным катанием. Также, по-моему, в короткой программе Валиевой чересчур много подъёмов ног.
Везде должна быть мера, даже в бесподобной растяжке. Потому что фишка работает эффективно только тогда, когда её не слишком много. Но Валиева – это девочка-бриллиант. А бриллианты не повторяются. И этот бриллиант играет сам по себе разными гранями, но хочется видеть их в гармонии.
Валиева, я так понимаю, лидер нашей юниорской сборной, учитывая её элементы ультра-си, её компонентность, но мы не можем смотреть и оценивать только одного человека, так как команда должна быть командой», — приводит слова Гончаренко РИА «Новости».
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