Сын Плющенко рассказал, почему не ходит в школу

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпионка фигуриста Евгения Плющенко, поздравил школьников с прошедшим Днём знаний и рассказал, почему ещё не ходит в школу.

«Всех первоклашек поздравляю с Днём знаний! Я иду в школу только на следующий год, так как мне всего 6 лет, так что просьба не выдавать СМИ желаемое за действительное, я пока занимаюсь с преподавателями дома и уже прохожу школьную программу 1-го класса с апреля! А пока поехал тренироваться в Академию „Ангелы Плющенко“ и готовиться к соревнованиям, так что всем чао», — говорится в сообщении на странице Александра Плющенко в «Инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» Александра Плющенко.

Евгений Плющенко также является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, трёхкратным чемпионом мира.