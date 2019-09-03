Коулман отреагировал на решение USADA не дисквалифицировать его

Американский спринтер Кристиан Коулман прокомментировал решение Антидопингового агентства США снять с него обвинения в пропуске трёх допинг-тестов за 12 месяцев.
После консультаций USADA со Всемирным антидопинговым агентством выяснилось: по правилам можно считать, что Коулман пропустил первый тест 1 апреля 2018 года, когда заполнял АДАМС на предстоящий квартал, а не 6 июня 2018-го, когда его не оказалось в указанном месте. Третий пропуск приходится на 26 апреля 2019 года. Таким образом, три пропуска тестов спринтером не укладываются в один год.
«Это тяжёлое испытание расстроило меня, я пропустил ряд соревнований, на которых должен был выступить. Но я знаю, что не принимал никаких запрещённых препаратов и не нарушал антидопинговые правила», — приводит слова Коулмана Reuters.
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